Ermenistan, Azerbaycan'daki şehir ve köyleri bombalıyor
Ermenistan askeri gruplarının, Azerbaycan’ın Gence şehrini, işgal altındaki Karabağ’da Fuzuli bölgesini, Ağdam ve Terter köylerini bombaladığı bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermeni askeri gruplarının Azerbaycan'ın şehir ve köylerine yönelik saldırılarını sürdürdükleri belirtildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklamasında, Ermeni askerlerinin Azerbaycan'ın şehir ve köylerine yönelik saldırılarını sürdürdükleri belirtildi. "Ermenistan topraklarından Azerbaycan topraklarına yapılan saldırılar çatışma bölgesini genişletme amaçlıdır""denildi.
Açıklamada, "Ermeni askerleri, Gence şehri, Karabağ'ın Fuzuli bölgesi, Ağdam ve Terter köylerini bombalamayı sürdürüyorlar'' dendi.