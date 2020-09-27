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Dünya Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar başladı
Dünya

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar başladı

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 08:36:00 -
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar başladı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ermenistan ordusu, 27.09.2020 saat 06.00 sıralarında cephe hattında yoğun provokasyonlar yaparak Azerbaycan ordusuna ve sivil yerleşim yerlerine büyük çaplı silahlar,  toplar ve havanlarla ateş açtı.

Açıklamada, Ermeni ordusunun Cebrayıl'ın Çocuk Mercanlı köylerine, Terter'in Gapanlı, Ağdam'ın Çıraklı ve Orta Garvand, Fuzuli'nin Alhanlı ve Şükürbeyli köylerine yoğun bombardımanı sonucu sivillerin ölü ve yaralı olduğu bildirildi. Bu bölgelerdeki sivillerin ve  altyapının da ciddi şekilde zarar gördüğü bildirildi.

 Azerbaycan ordusunun düşmanın provokasyonunu önlemek ve cepheye yakın bölgelerde yaşayan halkın güvenliğini sağlamak için misilleme tedbirleri aldığı bildirildi. Can ve mal kayıpları hakkında bilgileri henüz açıklamadılar.

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