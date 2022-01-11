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Dünya Ermenistan ateşle oynuyor! 1 Azerbaycan askeri şehit düştü
Dünya

Ermenistan ateşle oynuyor! 1 Azerbaycan askeri şehit düştü

Ermenistan'ın saldırısında bir Azerbaycan askeri şehit oldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-11 16:01:00 -
Ermenistan ateşle oynuyor! 1 Azerbaycan askeri şehit düştü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin ateşi sonucu bir Azerbaycan askerinin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sınırın Kelbecer bölgesinde Ermeni askerleri Azerbaycan mevzilerinin olduğu noktalara ateş açtı. Öğle saatlerinde yapılan saldırıda Azerbaycan askeri Ayaz Nezevov şehit oldu.

Azerbaycan ordusunun müdahalesiyle Ermenistan saldırısı durduruldu.

Bakanlık, gerilimin tüm sorumluluğunun Ermenistan'ın askeri ve siyasilerinde olduğunu bildirdi.

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