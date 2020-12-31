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Aktüel Ermenistan askerlerinin şehit ettiği Azerbaycanlılar İsveç'te anıldı
Aktüel

Ermenistan askerlerinin şehit ettiği Azerbaycanlılar İsveç'te anıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 17:59:05 -
Ermenistan askerlerinin şehit ettiği Azerbaycanlılar İsveç'te anıldı

STOCKHOLM (AA) - Ermenistan ordusunun düzenlediği saldırılarda şehit olan Azerbaycanlılar, İsveç'in başkenti Stockholm'de anıldı.

İsveç'te yaşayan Azerbaycanlılar, Azerbaycan'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde anma programı düzenledi.

Törende Ermenistan ordusunun saldırılarında şehit olan askerler ve siviller için Büyükelçiliğin önünde mumlar yakıldı, karanfiller bırakıldı.

Azerbaycan Milli Marşı'nın okunduğu törende bazı Azerbaycanlılar gözyaşlarını tutamadı.

Grup adına yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da elde ettiği zaferde şehit olan askerlere minnettar olunduğu belirtildi.

Açıklamada Ermenistan'ın "terör saldırıları" kınanarak, "Türkiye'nin Çanakkale'de elde ettiği zafer gibi, Azerbaycan ordusu da Dağlık Karabağ'da zafer elde etti. Şehit olan askerlerimizin yanı sıra birçok sivil vatandaşımız da katledildi. Şehitlerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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