Ermenistan askerlerinden bir alçaklık daha!
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Tovuz istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Tovuz istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını bildirdi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan askerlerinin, Berd ilinin Aygedzor köyündeki mevzilerinden Tovuz ilinin Muncuklu köyü yönündeki Azerbaycan mevzilerine 14.30'tan itibaren ateş açtığı duyuruldu.
Açıklamada, Azerbaycan askerlerinden ölen veya yaralanan olmadığı, olayın yaşandığı bölgede durumun stabil olduğu kaydedildi.