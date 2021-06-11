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Dünya Ermenistan askerlerinden Azerbaycan mevzilerine saldırı
Dünya

Ermenistan askerlerinden Azerbaycan mevzilerine saldırı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin sınır hattındaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 16:35:00 -
Ermenistan askerlerinden Azerbaycan mevzilerine saldırı

 

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Kelbecer istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, Ermenistan askerlerinin Vardenis ilinin Yukarı Şorca yönünde 13.45'ten itibaren ateş açtığı, Azerbaycan askerlerinden ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi.

Olayın yaşandığı bölgede durumun stabil olduğu kaydedildi.

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