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Dünya Ermenistan askerinden alçak girişim
Dünya

Ermenistan askerinden alçak girişim

Azerbaycan topraklarına geçerek mayın döşemeyi planlayan bir Ermenistan askeri, Azerbaycan askerleri tarafından yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 14:48:00 -
Ermenistan askerinden alçak girişim

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan-Ermenistan sınırının Laçın istikametinde Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait keşif ve sabotaj grubunun kötü hava koşullarını fırsat bilerek sınırı geçtiği bildirildi.

Bölgede görev yapan Azerbaycan askerlerinin, Ermeni gruptan Artur Kartanyan isimli askeri yakaladığı, grubun diğer üyelerinin ise geri çekildiği belirtildi.

Ön araştırmalara göre, keşif ve sabotaj grubunun görevinin Azerbaycan topraklarını mayınlamak olduğunun belirlendiği kaydedildi.

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