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Gündem Ermenistan akıllanmıyor! Dağlık Karabağ'a askeri müdahale
Gündem

Ermenistan akıllanmıyor! Dağlık Karabağ'a askeri müdahale

Azerbaycan hükümetinden yapılan açıklamaya göre; darbe girişimiyle beraber siyasi krize sürüklenen Ermenistan'ın Laçin koridoru üzerinden Dağlık Karabağ'a gizlice asker gönderdiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 09:35:00 - 2021-03-01 09:45:10
Ermenistan akıllanmıyor! Dağlık Karabağ'a askeri müdahale

Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan ile Genelkurmay Başkanlığı arasında muhtıra krizi devam ederken Azerbaycan hükümeti, "Ermenistan, Karabağ bölgesine gizlice yeniden asker yığmaya başladı" açıklamasını yaptı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın son günlerde 10 Kasım 2020 tarihli anlaşmayı ihlal ederek Karabağ bölgesine büyük olasılıkla rövanş niyetiyle asker göndermeye başladığını duyurdu.

Gizlice konuşlanıyorlar

Ermenistan askerlerinin Dağlık Karabağ bölgesine yeniden konuşlanmaya başlandığı vurgulanan açıklamada, "Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine mensup askerler, 10 Kasım 2020 tarihli üçlü Rusya-Azerbaycan-Ermenistan anlaşması çiğnenerek Rus Barış Gücü görev bölgesi Laçin koridoru üzerinden Azerbaycan toprağı Karabağ'a gizlice yeniden nakledilmeye başlanmıştır. Ermenistan’ın bu davranışı üçlü anlaşma yanı sıra uluslararası hukuk ve Azerbaycan egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik yeni tehdit oluşturmaktadır. Uluslararası topluluğu yaşanan bu gelişmeyle ilgili uyarıyoruz" denildi.

29 yıl boyunca Ermenistan işgali altında kalan Azerbaycan topraklarının kurtarılmasıyla sonuçlanan İkinci Karabağ Savaşı, Rusya'nın girişimiyle ateşkes bildirisi imzalanarak sona ermişti. Savaşın ardından Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'ın yanı sıra, Rusya ile Türkiye arasında imzalanan ayrı bir mutabakat metniyle Karabağ bölgesinde askeri hareketliliği denetlemek üzere ortak Rus-Türk gözlem merkezi kurulmuştu.

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