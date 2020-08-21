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Aktüel Ermeniler'in şehit ettiği Azerbaycanlı askerler DCA'de dualarla anıldı
Aktüel

Ermeniler'in şehit ettiği Azerbaycanlı askerler DCA'de dualarla anıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 22:12:57 -
Ermeniler'in şehit ettiği Azerbaycanlı askerler DCA'de dualarla anıldı

WASHINGTON (AA) - Ermeni ordusunun 12 Temmuz ve sonraki günlerdeki saldırıları sonucu şehit olan Azerbaycanlı askerler için Amerika Diyanet Merkezinde (DCA) Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

ABD'nin en büyük camilerinden olan DCA'de gerçekleştirilen anma etkinliğine Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Azerbaycan'ın Washington Büyükelçisi Elin Suleymanov, her iki ülke büyükelçiliklerinden yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Ermeni ordusunun saldırılarında şehit olan askerler ve hayatını kaybeden sivil için DCA imamları tarafından önce Kur'an-ı Kerim okundu, daha sonra da dua edildi.

Programın bitiminde AA muhabirine bir açıklama yapan Büyükelçi Suleymanov, "Aziz şehitlerimizin anısı için bugün buradayız. Ruhları şad olsun. Yaralanan gazilerimize acil şifalar diliyorum. Bu süreçte Türk devleti ve Sayın Büyükelçi her zaman yanımızda oldu, kendilerine çok teşekkür ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Büyükelçi Kılıç da, şehit askerlere bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileğini ifade ederek, "Biz her zaman belirttiğimiz gibi Azerbaycan ile tek millet iki devletiz. Onların acıları bizim de acılarımızdır. Her zaman Azerbaycan ile ve oradaki kardeşlerimizle omuz omuzayız." yorumunu yaptı.

Etkinliğin sonunda caminin avlusunda katılımcılara helva ikram edildi.

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıplar vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i üsteğmen 4 asker şehit olmuş, 4 asker yaralanmıştı.

Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan aralarında Tümgeneral Heşimov'un da bulunduğu 8 asker şehit olmuş, bir sivil de hayatını kaybetmişti.

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