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Gündem Ermenileri yerin dibine sokacak anlar! Azerbaycanlı komutandan dünyaya insanlık dersi
Gündem

Ermenileri yerin dibine sokacak anlar! Azerbaycanlı komutandan dünyaya insanlık dersi

Azerbaycan askerleri, işgal altındaki bölgelerde yasa dışı iskan ettirilen Ermeni nüfusunun bölgeden çıkmasına yardım etti. Azerbaycanlı komutanın, karşılaştığı Ermeni sivillere, "İsterseniz Azerbaycan vatandaşı olarak burada kalabilirsiniz. İsterseniz gidebilirsiniz. Kimse size kötü davranmayacak. Daha önce de size yardım etmiştik. Saygıyla sizi uğurlamıştık" dediği video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 09:51:00 - 2020-11-25 10:02:48

Dağlık Karabağ'da çatışmaları sona erdiren anlaşma gereği Azerbaycan'a ait topraklarda bulunan Ermeni sivil ve askerler bölgeden ayrılmaya devam ediyor. Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan anlaşma gereği işgal ettikleri toprakları terk etmek zorunda olan Ermenilerin kısa süre önce boşalttıkları evleri, kamu binaları ve ormanları yaktığı görüntülere yansımıştı.

Azerbaycan askerinden yardım istediler

Buna rağmen Azerbaycan askerlerinin de Azerbaycan topraklarını zamanında terk edemeyen Ermenilere yardımcı olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyadaki bir görüntüde, Ağdam iline bağlı Abdal Gülablı köyünde evlerini zamanında boşaltamayan bazı Ermeni sivillerin, Azerbaycan askerinden yardım istediği görüldü.

"İsterseniz burada kalabilirsiniz"

Görüntülerde konuşan Azerbaycanlı komutan, karşılaştığı Ermeni sivillere, "İsterseniz Azerbaycan vatandaşı olarak burada kalabilirsiniz. İsterseniz gidebilirsiniz. Kimse size kötü davranmayacak. Daha önce de size yardım etmiştik. Saygıyla sizi uğurlamıştık" diyor.

Eşyaları kamyonete taşıdılar

Sivil Ermeniler de komutanın dediklerini teyit ederek teşekkür ediyor. Görüntülerde daha sonra Azerbaycan askerlerinin Ermeni sivillerin eşyalarını kamyonete taşımasına yardım etmesi yer alıyor.

10 Kasım'da ateşkes imzalanmıştı

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı Dağlık Karabağ'daki topraklarını işgalden kurtarma operasyonunda elde ettiği başarı, Ermenistan'ı 10 Kasım’da ateşkes imzalamaya mecbur etmişti. Ermeni silahlı güçler, ateşkes gereği 20 Kasım itibarıyla Ağdam'dan çekilmişti.

Ermenistan 10 gün ek süre istemişti

Ermenistan 15 Kasım’da vermesi gereken Kelbecer’i zamanında boşaltamadığı için Azerbaycan’dan 10 günlük ek süre alarak, işgal ettiği toprakları 25 Kasım’da vermeyi taahhüt etmişti. Ermenistan, Laçın’ı da 1 Aralık'a kadar Azerbaycan’a geri verecek.

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Yorumlar

KAMİL

ALİ CENAP YÜCE TÜRK MİLLETİ HER YERDE AYNI
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İdo1

Damarlarında mutlaka Müslüman kanı var bu komutanın
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