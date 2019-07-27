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Ermeniler'den skandal ifadeler! Türkiye'ye alçak suçlama...

Ermeni gazetesi Armenian Weekly, Türkiye'nin S-400 alımı ve Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine ilişkin skandal bir analiz yaptı. Gazete, Türkiye'yi "istikrar bozan" ve "savaş çığırtkanı" ilan ederken alçak iftiralarda bulundu.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:27
Ermeniler'den skandal ifadeler! Türkiye'ye alçak suçlama...

Armenian Weekly, dün geçtiği haberde Türkiye için "istikrar bozan" ve "savaş çığırtkanı" ifadelerini kullandı. Gazete, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz rezervlerini "sömürmeye" çalıştığını iddia etti.

Doğu Akdeniz'de doğalgaz varlığının 10 yıl kadar önce fark edilmesinin ardından; Lübnan, Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan ve İsrail'in doğalgaz arama çalışmalarının başladığını aktaran gazete, Kıbrıs'taki Türk varlığını hiçe sayarak, Türkiye'nin sondaj faaliyetlerinin ise illegal olduğunu söyledi.

Gazeteden skandal ifadeler!

Ermeni gazetesi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğalgaz aramasını problem olarak nitelendirirken, Türkiye'nin Kıbrıs'ı "işgal" ettiğini savunacak kadar ileri gitti. Ermeni yayın kuruluşu, Türkiye'yi "istikrar bozan" ve "savaş çığırtkanı" taraf ilan etti.

Gazete, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Akdeniz doğalgazının meşru sahibi olduğunu söyleyerek, Kıbrıs'taki Türk varlığını hiçe saydı.

Ermeniler de S-400 hazımsızlığı yaşıyor

Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlığın Türkiye'nin Batı ile ilişkileri germesinden kaynaklandığı yorumunda bulunan Armenian Weekly, buna örnek olarak Türkiye'nin egemenlik haklarını kullanarak S-400 sistemlerini satın almasını gösterdi.

Gazete, Türkiye'nin egemenlik haklarını kullanmak istemesi üzerine uluslararası siyasette oluşan tüm bu anlaşmazlıkları Türkiye'yi "bölgedeki istikrarı bozmak"la suçlayarak açıklamaya çalıştı.

'Türkiye Yunan adası çalmak istiyor' iddiası

İftiradan beslenen Armenian Weekly, Türkiye'nin Yunan hava sahasını ihlal ettiğini iddia ederek, "Çünkü Türkler bazı Yunan adalarını çalmak istiyor" sözleriyle akılalmaz suçlamalarına devam etti.

Alçakça kara propaganda

Haberi, "Osmanlı döneminden ve önceki dönemlerden beri Türklerin ellerinden acı çeken diğer gruplarla birlikte, Türkiye'nin devam eden, istikrar bozan yanlış davranışlarını ortaya çıkarmak ve açıkça duyurmak lobi faaliyetlerimiz için çok önemlidir. Türkiye'nin istikrar bozan kötü davranışları hakkında bilinci arttıralım, Türkiye'ye çok daha az affedici bir tutumla yaklaşalım ki Ermeni davası hakkında yapılan lobi faaliyetleri tüm başkentlerde köklerini iyice salsın" sözleriyle bitiren Armenian Weekly, Ermenistan'ı dış politikada görünür kılmanın yollarını, Türkiye'ye iftira atmakta buldu.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:27
  1. Ermenistan
  2. S-400

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