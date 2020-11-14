Ermeniler yakarak çekiliyor

Münübe Yılmaz

Yapılan anlaşma gereği işgal altında bölgeleri boşaltıp Azerbaycan’a vermesi gereken Ermeniler, çekilmeye başladı anca çekilirken de köyleri ve yerleşim yerlerini ateşe veriyor.

Bir daha buraya dönmeyeceğiz

Ermenilerin kaçarken evlerini yakmaya başladığı görüntüler sosyal medyada yayılmaya başladı. Ermenilerin Rus televizyonlarına yaptıkları açıklamalarda, “Bir daha buraya dönemeyeceğiz. Bu nedenle yakıyoruz. Azerbaycanlılara kalmasın” sözleri insanlıktan yoksun tavırlarını bir defa daha ortaya koydu.

Bu arada Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan, istifasını verdi. Hovhannisyan, “Başarısız olmayan hiç kimse yoktur. Kamuoyuna verdiğim bilgiler askeri raporlara dayanıyordu. Evet, kazanacağımızdan emindim, bu güven askerlerimizin verdiği mücadeleden kaynaklanıyordu” dedi.