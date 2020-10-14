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Dünya Ermeniler perişan! Rus gazeteci paylaşımı hızla sildi
Dünya

Ermeniler perişan! Rus gazeteci paylaşımı hızla sildi

Azerbaycan ordusu karşısında adeta bozguna uğrayan Ermenistan ağır kayıplar veriyor. Son olarak Rus muhabir Alexander Kots'un paylaştığı görüntü, işgalci kuvvetlerin verdiği kaybı gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 10:44:00 -
Ermeniler perişan! Rus gazeteci paylaşımı hızla sildi

Ateşkesi bozan Ermenistan, kaybettikleri mevzileri yeniden işgal etmek için Ağdere, Ağdam, Fuzuli ve Cebrail yönünde küçük gruplar halinde saldırı düzenliyor. Azerbaycan ordusu ise saldırıları önleyerek ilerleyişini sürdürüyor.

Son olarak Ermenistan ordusuna ait 3 Grad füze sistemi, 1 Tor-M2KM uçaksavar sistemi, 1 ZSU-23-4 Şilka kundağı motorlu uçaksavar, 2 BMP-2 zırhlı piyade aracı, 3 Giatsint B obüsü, 1 KS-19 uçaksavar topu, 1 D-20 obüsü, 3 İHA ve birkaç personel aracı imha edilirken, çok sayıda Ermeni askeri de etkisiz hale getirildi.

Rus gazeteci paylaşımı sildi

Karabağ'da direnci kırılan Ermenistan güçleri arasında toplu firarlar olduğu gözlemlenirken, Ermenistan yanlısı Rus muhabir Alexander Kots'un Hankendi hastanesinin önünden paylaşıp kısa sürede sildiği fotoğraf verilen kayıpların boyutunu gösteriyor.

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