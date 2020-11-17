Ermeniler mayın döşeyerek çekiliyor

Mehmet Aydın

Azerbaycan ordusu ile cephe hattında girdiği çatışmalarda büyük kayıp vererek yenilgiyi kabul eden Ermenistan’ın kahpelikleri bitmiyor... Yapılan anlaşmayla Karabağ’ı Azerbaycan’a bırakmak zorunda kalan Ermeniler, terkettikleri topraklardaki ormanları, evleri ve tarihi binaları yakmanın yanı sıra bölgeye mayın ve patlayıcı mühimmat yerleştiriyor. Amaçları cephede diş geçiremedikleri Azerileri kalleşçe katletmek.

Binlerce mayın bulundu

Ermenistan ordusunun çekildiği bölgelerde mayın ve patlamamış mühimmat temizleme süreci devam ederken, Ulusal Mayın Eylem Ajansına şimdiden yaklaşık 1.500 çağrı geldi. Yapılan aramalarda, 526 patlamamış mühimmat, 4228 anti-tank mayını ve yaklaşık iki bin anti-personel mayın bulundu ve etkisiz hale getirildi.

Mezarlıklara koymuşlar

Ermenistan ordusunun özellikle mezarlıklarda mayınlama yaptığı tespit edilirken askeri uzmanlar, bu tür tuzaklamaların ileride Ermenilerin terk ettiği ev ve yerleşim yerlerinde de sıkça karşılaşılabileceği noktasında uyarıda bulunuyor.

Beş bin kişi eğitildi

Azerbaycan ordusunda 5 binden fazla kişiye mayınlar konusunda eğitim verilirken, yetkililer işgalden kurtulan veya cephe bölgelerinde yaşayan vatandaşların tehlikeli bir cihaz görmeleri halinde bu bölgelerde hizmet veren ajans gruplarının yanı sıra 102 ve 112 servislerini de bilgilendirmeleri gerektiğini belirtiyor.