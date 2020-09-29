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Gündem Ermeniler destek istedi! Ermenistan'a giden PKK'lı terörist sayısı belli oldu
Gündem

Ermeniler destek istedi! Ermenistan'a giden PKK'lı terörist sayısı belli oldu

İstihbarat raporlarından alınan bilgilere göre, Azerbaycan'la girdiği çatışmalarda ağır kayıplar veren Ermenistan terör örgütü PKK'dan yardım istedi. 300 PKK'lı terörist toplu halde öldürülmemek için 25'erli gruplar halinde Azerbaycan'a karşı savaşmak üzere Ermenistan'a gitti.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 16:35:00 - 2020-09-29 16:48:12
Ermeniler destek istedi! Ermenistan'a giden PKK'lı terörist sayısı belli oldu

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırması üzerine bölgede artan gerilim üçüncü gününe girdi. Azerbaycan başarılı harekatlarla çok sayıda Ermeni askerini ve Ermeni silahlarını imha etti. Ağır darbe alan Ermenistan, zor durumda kalması sonrası terör örgütü PKK'dan yardım istedi.

300 terörist gitti

Ermenistan'ın yardım çağrısı üzerine PKK elebaşları tarafından 300 PKK'lı terörist Ermenistan'a gönderildi. İstihbarat raporlarından alınan bilgilere göre, teröristler toplu halde öldürülmemek için 25'erli gruplar halinde Ermenistan'a geçti.

HDP'nin istememe nedeni belli oldu

Öte yandan HDP'nin Türkiye'nin bölgedeki gerilime karışmamasını isteme nedeni de ortaya çıkmış oldu. PKK'lı teröristlerin Ermenistan'a desteğe gitmesi üzerine, teröristlerin öldürülmemesini isteyen HDP'liler, Türkiye'nin müdahale etmesini istemiyor.

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Yorumlar

Mustafa

Chp =hdp
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