Ermeniler bu defa Nahçivan’a saldırdı

Güvenlik kaynakları Ermenistan’dan atılan roketin, Nahçıvan’ın güneydoğusunda bulunan Ordubad Rayonu’nda kırsal alana düştüğünü kaydetti. Türkiye’nin Nahçivan’ın garantörü durumunda olmasından dolayı bölgeye saldıran Ermenilerin amacı Ankara’yı tahrik ederek savaşa çekmek ve dünyadan destek bulmak.

Türk Dışişleri de saldırıyı kınayıp, “Erivan’ın çatışmayı Karabağ’ın dışına yayma gayretinde olduğunu, saldırının da bunun kötü bir örneği” olduğunu açıkladı.