Ermeniler boykota başladı! Azerbaycanlıların Robert de Niro iddiası gündem oldu

Azerbaycan'da pek çok haber sitesi, ünlü aktör Robert De Niro'nun Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Yardım Fonu'na 1 milyon dolar bağış yaptığını iddia eden haberlere yer verdi.

Sabah'tan Ömer Karahan'ın yazısına göre, iddiaların ardından bazı fanatik Ermeniler ile cemaatler, Robert De Niro hakkında boykot kampanyası başlattı.

Azerbaycan Türkleri ise, 'Cesur Yürek' dedikleri ünlü aktöre sevgi ve teşekkür mesajları yağdırdı.

İddialarla ilgili Robert De Niro cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.

Son olarak, işledikleri insanlık suçuna gözlerini kapatıp sivilleri hedef alan Ermenistan ordusunun öldürdüğü Medina bebeğin fotoğrafları dünya gündemine oturmuşken, Robert De Niro'ya yönelik böyle bir boykotu kimsenin umursamayacağı düşünülüyor.