Ermenici sözde yazar Elif Şafak kendi romanını sansürledi Avrupa’ya farklı Türkiye’ye farklı kitap

Elif Şafak’ın son romanı On Dakika Otuz Sekiz Saniye isimli kitabı İngilizce ve Türkçe olarak iki versiyon çıkarıldı.

İngilizce versiyonuna farklı Türkçe versiyonuna farklı cümleler kullanan Elif Şafak, İngilizce versiyonundaki Kurdish insurgent (Kürt asiler) ifadesi yerine Türkçe’de “sisteme karşı başkaldırmış, eline silah almış niceleri de burada gömülüydü. Hatta memleketin ta öbür ucundan alınıp bu mezarlığa getirilmişlerdi bazıları. Devlet oların bölgede kahramanlaştırılmasını istemediğinden, bedenleri sanki camdan yapılmışlar gibi paketlenip buraya transfer edilmişti." ifadeleri kullanıldı.

Başka bir bölümde ise Elif Şafak, Kurdish film director Yılmaz Güney ifadesini ‘dünyaca ünlü yönetmen' olarak değiştirdiği görülüyor.

Son olarak ,Ermenilerin hayatta kalma umudu pek olmayan Der Zor’a sürüldüğünü anlattığı ifadeler Türkçe baskıdan çıkarıldı.

İngilizce versiyonunda Ermeni ve PKK güzellemesi yapması da dikkatlerden kaçmadı.

"Türkiye'yi ticari pazar olarak görüyor"

Batı’ya farklı Türkiye’ye farklı baskı çıkartan Elif Şafak, yabancılara Ermeni ve PKK güzellemesi yapıyor, Türkiye’de ise "tepki çekmemek ve para kazanmak için bu ifadeleri kendi isteğiyle sansürlüyor" yorumları yapıldı.