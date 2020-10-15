  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ermeni üssünde uyuşturucu zulası! Böyle görüntülendi
Dünya

Ermeni üssünde uyuşturucu zulası! Böyle görüntülendi

Kardeş ülke Azerbaycan, işgalci Ermenistan'dan topraklarını tek tek geri alıyor. Son olarak Azerbaycan ordusu tarafından ele geçirilen Ermeni ordusuna ait bir askeri askeri üste eroin, kokain ve esrar uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 17:56:00 -

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı başlatmıştı. Mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırısını sürdürmüştü.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

Son olarak Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilen Ermeni ordusuna ait bir askeri askeri üste eroin, kokain ve esrar uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahmet FEYZİOĞLU

zaten sarhoş olmasalar, Türk'e bulaşmak "dangalaklığın" alâmetidir; hiç kimseye de fayda getirmemiştir...
  • Yanıtla
Selvi yazdı: Erdoğan çok net ifadeler kullandı, istifasını istedi!
Siyaset

Selvi yazdı: Erdoğan çok net ifadeler kullandı, istifasını istedi!

Gazeteci yazar Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbe iması iddialarıyla tepkileri üzerine çeken AYM üyesi Engin Yıldırım için çok..
‘Şarlatan Adnan‘ için kan donduran itiraflar! “11 yıl boyunca…”
Gündem

‘Şarlatan Adnan‘ için kan donduran itiraflar! “11 yıl boyunca…”

Adnan Oktar Suç Örgütü’nden 2017 yılında ayrılan, 11 yıl boyunca şiddet ve cinsel istismara maruz kalan, Ceylan Özgül suç örgütüne ait kan d..
Türk profesörden kritik uyarı: Bu belirti varsa direk hastaneye koşun
Korona Virüs

Türk profesörden kritik uyarı: Bu belirti varsa direk hastaneye koşun

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Arif Şanlı, baş dönmesinin yeni tip koronavirüs belirtilerinden biri olabileceğini..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay