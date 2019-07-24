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Ermeni Soykırımı safsatası bitti, Medine Tehciri çıktı! Suudi gazeteciden Türklere akılalmaz iftiralar

Murat Bardakçı, Suudi Arabistanlı gazeteci Muhammed Essaid’in Türkler hakkında kaleme aldığı skandal iftiralarla dolu kitabın, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi. Bardakçı, Ermeni Soykırımı yalanından sonra, bir de Medine Tehciri ile uğraşacağımızı belirtti.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:26
Ermeni Soykırımı safsatası bitti, Medine Tehciri çıktı! Suudi gazeteciden Türklere akılalmaz iftiralar

 yeniakit.com.tr Vehhabi zihniyetinin hakimiyetiyle birlikte, Türkiye’ye karşı açık cephe alan ve son dönemdeki siyasi gelişmelerle birlikte Türkiye düşmanlığını gizlemeyi bırakan Suudi Arabistan’da, krize neden olacak bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistanlı gazeteci Muhammed Essaid, Türklerin Fahreddin Paşa önderliğinde Medine’de tehcir yaptığını ve şehir nüfusunu 100 kişiye kadar indirdiğini iddia etti. Essaid, bu skandal sözleri kaleme aldığı, “Seferberlik” isimli kitabını Kral Selman bin Abülaziz es-Suud’a da sundu. Kral Selman, söz konusu kitabı memnuniyetle karşıladı, aklıevvel gazeteciyi takdir etti.

HaberTürk yazarı Murat Bardakçı, tüm bu skandalları 23 Temmuz 2019 tarihli köşesine taşıdı.

Fahreddin Paşa, Medine’den 40 bin kişiyi sürmüş, şehirde 100 kiş kalmış!

“Seferberlik” kelimesinin Araplar tarafından, “sürgün” ve “tehcir” anlamında kullanıldığını belirten Bardakçı, Muhammed Essaid’in tam adı, “Seferberlik: Osmanlıların Medine-i Münevvere’de İşledikleri Suçların Yüzüncü Yılı” olan kitabının abartılarla ve akla-hayale gelmez iftiralarla dolu olduğunu belirtti. Barkaçı, kitapla ilgili bilgi verirken, “Alçak, katil ve cani Türkler, Birinci Dünya Harvi senelerinde Medinelilere yapmadıklarını bırakmamışlar; Hicaz Demiryolu’nu Medine’nin masum insanlarını mahvetmek için inşa etmişler, halkı sürüp şehri kışla haline getirmişler, tam 40 bin Medineli tehcir edilmiş ve şehirde sadece 100 kişi kalmış! Ve bütün bu fenalıkları kim yapmış biliyor musunuz? Bizde Medine Müdafii diye bilinen Fahreddin Paşa!” ifadelerini kullandı.

Kral kitabı memnuniyetle karşıladı!

Muhammed Essaid’in bu skandallarla dolu kitabını Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’e sunduğunu da aktaran Murat Bardakçı, Kralın gazeteciyi, “Maşallah, bravo, aferin” sözleriyle kutladığını söyledi.

Böyle asil, zarif ve hoş bir hareketi Suudi Arabistan gibi ‘dost’ ve ‘kardeş’ bir ülkeden beklemeyecek de başka nereden bekleyeceksiniz?” diye soran Bardakçı, iki sene önce BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed’in Twitter’da yaptığı ve Fahreddin Paşa’yı hırsızlıkla suçladığı paylaşımı hatırlattı.

Ermeni Soykırımı’ndan sonra Medine Tehciri yalanı çıktı

Bardakçı yazısını şöyle bitirdi:

“Ermeni Tehciri” “Pontus Katliamı” yahut “Bilmemne soykırımı” vesaire gibisinden suçlamalardan sonra şimdi de “dost ve kardeş” Suudi Arabistan’ın ortaya attığı “Medine Tehciri” ithamı ile karşı karşıyayız...

Cenab-ı Allah dostluğun ve kardeşliğin böylesinden cümlemizi muhafaza buyursun!

 

Muhammed Essaid (sağda), başından sonuna kadar bize iftiralarla dolu “Seferberlik” isimli kitabını Suudi Arabistan Kralı Selman’a takdim ediyor. Ortada, Kral Selman’ın başmabeyincisi var.

Muhammed Essaid’in içi gibi kapağı da kapkara olan kitabı: “Sefeberlik”.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:26
  1. Muhammed Essaid
  2. Türkiye
  3. Vehhabi
  4. Suudi Arabistan
  5. Fahreddin Paşa
  6. Medine

YORUM YAZ

  • uyan tcuyan tc24 dk önce
    bunlar yahudileşmiş suudlar. hacca gitmeyi yasaklayın. en azından ambargo olur onlara

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