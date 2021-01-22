Ermeni Soykırımı koca bir yalan

Fransız tarihçi Dr. Maxime Gauin, New York merkezli Türk-Amerikan Güvenlik Vakfına (TASFO) verdiği mülakatta, 1915 olaylarının bir “soykırım vakası” olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, Ermenilerin bu tezinin büyük bir yalan olduğunu söyledi. Gauin, “1915 olaylarını bir ‘soykırım’ olarak değerlendirmemek için birçok nedenimiz var” ifadesini kullandı.



Tarihi sürece ilişkin çok sayıda belgeyi yakından incelediğini kaydeden Gauin, “Milletvekilleri, memurlar ve üst düzey devlet adamları dahil, en az 350 bin, hatta büyük olasılıkla 500 bin Osmanlı Ermenisi’nin tehcirden muaf tutulması ve zorla tehcir kararının rasyonel bir ulusal güvenlik algısına dayanması hususlarını (soykırım olmadığına) delil olarak gösterebilirim” dedi.



Gauin, sistematik bir katliamın hiçbir zaman yapılmaması, merkezi hükümetin Ermenilerin korunması hususundaki açık emirleri ve 1915-1917 arasında suçluların gereken cezalara çarptırılmış olmalarının “soykırımın olmadığına dair” güçlü deliller arasında olduğunu belirtti. 1915 olayları hakkındaki araştırmalarına 2006-2007’de başladığını kaydeden Gauin, 2011-2019 arasında doktora tezini tamamladığı aktardı.



Gauin, tezini, “1918’den 1923’e Fransız Cumhuriyeti ile Ermeni Komiteleri Arasındaki İlişkiler” adıyla kitaplaştırdığını dile getirerek “Bu tez, 220 kutudan fazla evrak ve mikrofilm incelenerek yazılmış olmasının yanı sıra birincil basılı kaynakları ve anıları da dahil edersek 50 sayfalık zengin bir bibliyografyaya sahiptir” dedi.



Fransa parlamentosunun raporu “dehşet verici”



Fransa’nın 1915 olaylarına dair kanıtları konusuna da değinen Gauin, “soykırım” iddialarının tanınmasını meşrulaştıran parlamento raporunu “dehşet verici” olarak nitelendirdi. Gauin, raporun dayandırıldığı kaynaklardan biri olan İngilizlerin Mavi Kitap’ında geçen bazı ifadelerin de asılsız olduğunu söyledi.



Tarihçi Dr. Maxime Gauin, Ermeni tarihçi Aram Andonian’ın, “soykırımı” ispatlamak için sahte belgeler uydurduğunu belirtirken Fransa Parlamentosunun 1915 olayları hakkındaki tutumunu eleştirip, “Ermeni kayıplardan bahsedip Müslümanların görmezden gelinmesi kabul edilemez” diye konuştu.