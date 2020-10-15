Ermeni ordusundan kahpelik
İşgalci Ermenistan Azerbaycan ordusunun karşısına çıkmaya cesaret edemezken, bunun yerine masum sivilleri hedef alıyor.
Ermeni ordusu, Azerbaycan ordusunun karşısına çıkmaya cesaret edemezken, uzun menzilli füze ve top atışları ile masum sivilleri hedef alıyor.
Bugün Terter şehrinde kalleşçe saldırı düzenleyen Ermenistan ordusu tarafından 4 sivil şehit edildi.
Azerbaycan ve Ermenistan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes için anlaşmıştı.