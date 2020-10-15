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Dünya Ermeni ordusundan kahpelik
Dünya

Ermeni ordusundan kahpelik

İşgalci Ermenistan Azerbaycan ordusunun karşısına çıkmaya cesaret edemezken, bunun yerine masum sivilleri hedef alıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 21:52:00 -

Ermeni ordusu, Azerbaycan ordusunun karşısına çıkmaya cesaret edemezken, uzun menzilli füze ve top atışları ile masum sivilleri hedef alıyor.

Bugün Terter şehrinde kalleşçe saldırı düzenleyen Ermenistan ordusu tarafından 4 sivil şehit edildi.

Azerbaycan ve Ermenistan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes için anlaşmıştı.

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