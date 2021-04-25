Ermeni meselesini gelin bir de Kazım Karabekir'in kızından dinleyelim!

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ABD Başkanı Joe Biden'ın skandal 'Ermeni soykırımı' açıklaması, Timsal Karabekir'in babası Kazım Karabekir'den dinlediği bir anısını akıllara getirdi.

'Allah benim gözümün gördüklerini dünya üzerinde hiçbir göze göstermesin'

Yıllar önce bir televizyon programına katılan Timsal Karabekir, Ermeni soykırımına ilişkin babası Kaım Karabekir'den dinlediklerini şöyle anlatmıştı:

" 'Erzurum'a o kadar yaklaştım ki' diyor, 'artık insanların dişlerini görebilecek kadar yakındayım. Gülerek beni karşılıyorlar. Biraz daha yaklaştığım zaman ortada bir gayr-i tabilik hissettim. Bu insanlar hiç kımıldamıyordu. Daha yaklaştığımda ızdırapla gördüm ki her biri canlı canlı birer kazığa oturtulmuştu. Izdıraptan kasılmıştı yüzleri, gülmüyorlardı.'

Ve şöyle devam ediyor:

'Allah benim gözümün gördüklerini dünya üzerinde hiçbir göze göstermesin.' "

'Bizim Ermenilerden değil ecdadımızdan özür dilemeye ihtiyacımız var'

"Bu zulümlerinden sadece bir tanesi. İnsanın dile getirmeye yüreği acıyor. Ama işte bugün gelin görün ki bir özür kampanyası ortada geziyor. Bizim özür dilemeye gerçekten ihtiyacımız var ama ecdadımızdan. Size layık olamadık diye, Ermenilerden değil. Çünkü bizim vatanımızda bu zulme uğrayan bizim ecdadımız."