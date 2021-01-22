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Gündem Ermeni lobisi Biden’i kuşattı
Gündem

Ermeni lobisi Biden’i kuşattı

Amerika’nın yeni başkanı Joe Biden’a tebrik mesajı gönderen Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA), Karabağ savaşında yaşadıkları hezimetin intikamının Türkiye’den alınmasını istedi. Erdoğan ve Aliyev’e yaptırım uygulanmasını talep eden Ermeni lobisi, Bayraktar TB-2 SİHA’ları için de soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 09:40:00 -
Ermeni lobisi Biden’i kuşattı

 Münübe Yılmaz 

Dağlık Karabağ savaşındaki tarihi yenilgiyi sindiremeyen ve her fırsatta Türkiye’yi bu hezimetten sorumlu tutan Ermeniler, Amerika’nın yeni başkanı Joe Biden’a da şikayette bulundu...

Amerika’da Donald Trump’tan boşalan koltuğa oturan 46. başkan Biden’ın göreve başlamasının ardından Ermeni lobisi, Türkiye aleyhine adımlar atılması için harekete geçti. Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA), Biden’a gönderdiği mesajda, Aliyev ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yaptırım uygulanmasını istedi.  

Türkiye ve Azerbaycan’ın birlikte hareket edip işgal altındaki Karabağ’ın 30 yıl sonra özgürleştirilmesine hazmedemeyen ve batıda sürekli lobi faliyetlerinde bulunan Ermeniler, Biden’i başkanlığından dolayı kutlarken, beyin yıkama faaliyetlerne de başladı. 

Türkiye ve Azerbaycan’a silah vermeyi bırakın

Amerika’daki Ermeni lobisi, Başkan Biden’e gönderdiği tebrik mesajında Türkiye’ye yönelik şu ifadelere yer verdi: “Yasalar gereği ABD ordusunun ve güvenlik güçlerinin Azerbaycan ve Türkiye’ye desteği kesilmeli.

Her iki ülkenin de yeni silah ithalatı lisansı iptal edilmeli.

İlham Aliyev ve Recep Tayyip Erdoğan’a Dağlık Karabağ’da işlenen insan hakları ihlalleri sebebiyle yaptırım uygulanmalı” denildi.

Türk İHA’larına da soruşturma istediler

Türk düşmanlığı üzerine faaliyet gösteren Ermeni lobisinden Biden’a gönderilen tebrik mesajında ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) ve Adalet Bakanlığı’nın Bayraktar TB-2 Türk İHA ve SİHA’larında kullanılan ABD yapımı parçalar ile ilgili soruşturma başlatmaları istendi.

Ermenistan’da uzun zamandır düzenlenen protestolarla istifası istenen ve her gittiği yerde halkın ve muhalefetin tepkisiyle karşılaşan Başbakanı Paşinyan, zırhlı yelekle dolaşmaya başladı. Paşinyan’ın Ermenistan Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada dahi yeleği çıkarmaması dikkatlerden kaçmadı. Ülkesinde istenmeyen adam ilan edilen Paşinyan “Şuşa, Azerbaycan’ındır. Bunu kabul etmeliyiz” dediği meclisteki konuşmasında yine tepki çekerken içine giydiği çelik yelek alay konusu oldu. Ermeni siyaset bilimci R. Mar, “Parlamentoda soru ve cevaplarda ‘Yüce Korkak’, zırhlı ceket mi giyiyor? Videoyu izlerken Başbakanlık makamının elinde altın bir şey olduğunu görebilirsiniz” diyerek tepki gösterdi.


Yeni Akit Gazetesi
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