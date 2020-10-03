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Dünya Ermeni lobisi, ABD’de faaliyetlere başladı
Dünya

Ermeni lobisi, ABD’de faaliyetlere başladı

Azerbaycan topraklarının çeyrek asırdır işgal altında olmasını unutan Amerikalı senatörler ve temsilciler, Ermeni lobisinin yönlendirmesiyle harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 13:07:00 -
Ermeni lobisi, ABD’de faaliyetlere başladı

Hem Cumhuriyetçiler’den hem de Demoktratlar’dan oluşan 46 meclis üyesi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya mektup yazdı. Amerikalı senatör ve temsilciler, Erivan’ın korunmasını ve Azerbaycan’ın durdurulmasını talep ederken, Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmasını da “saldırganlık” olarak nitelendirdi.

Ermeniler yine sivilleri vuruyor

Ermenistan ordusu, Azerbaycan’ın sivil yerleşim birimlerine top atışlarıyla saldırı gerçekleştirdi. Ağdam iline bağlı Hındıristan, Alibeyli, Ahmedağalı ve Seferli köylerine yönelik saldırılarda birçok sivil hayatını kaybetti.

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