Ermeni lobisi, ABD’de faaliyetlere başladı

Hem Cumhuriyetçiler’den hem de Demoktratlar’dan oluşan 46 meclis üyesi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya mektup yazdı. Amerikalı senatör ve temsilciler, Erivan’ın korunmasını ve Azerbaycan’ın durdurulmasını talep ederken, Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmasını da “saldırganlık” olarak nitelendirdi.



Ermeniler yine sivilleri vuruyor



Ermenistan ordusu, Azerbaycan’ın sivil yerleşim birimlerine top atışlarıyla saldırı gerçekleştirdi. Ağdam iline bağlı Hındıristan, Alibeyli, Ahmedağalı ve Seferli köylerine yönelik saldırılarda birçok sivil hayatını kaybetti.