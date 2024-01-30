Ermeni kadın Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu

Ermenistan vatandaşı Armine Kerepetyan, Siirt İl Müftülüğünde düzenlenen bir törende Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu ve Emine ismini aldı.

Müslüman olma isteğini dile getirerek eşiyle birlikte Siirt İl Müftülüğüne başvuran Armine Kerepetyan için "İhtida Merasimi" düzenlendi.

İhtida merasiminde konuşan İl Müftüsü Şakir Pinal, İslam Dini hakkında bilgiler vererek Armine için Müslümanlığı en güzel şekilde yaşaması temennisinde bulundu.

Pinal, "Armine olarak bilinen ve Emine ismini alan kardeşimizin ihtida merasimi için bir aradayız. Bu tür merasimlerde Müslümanlığı kendi hür iradesiyle tercih eden kardeşlerimizin Müslüman olduklarına dair ikrarlarını yazılı belge ile onaylayıp kendilerine veriyoruz." dedi.

Merasim, Armine'nin Emine ismini alması ve Kelime-i Şehadet'i getirmesiyle ve yapılan dua ile sona erdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Emine'yi tebrik eden İl Müftüsü Pinal, kendisine Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Kur'an-ı Kerim Meali ile İslam dinine dair çeşitli kitaplar hediye etti.

Törene İl Müftü Yardımcısı Ayşe Şenyiğit, Emine'nin eşi ve akrabaları da katıldı. (İLKHA)