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Dünya Ermeni isme soğuk duş! Görevden alındı
Dünya

Ermeni isme soğuk duş! Görevden alındı

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Ulusal Güvenlik Servisi Başkanvekili Mikail Ambartsumyan'ı görevden aldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 18:43:00 -
Ermeni isme soğuk duş! Görevden alındı

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Ulusal Güvenlik Servisi Başkanvekili Mikail Ambartsumyan'ı görevden aldı ve Başkan Yardımcısı Armen Abazyan'ı yeni başkan olarak atadı.

Dağlık Karabağ'da 27 Eylül tarihinden beri devam eden çatışmalarda bugün Azerbaycan'ın Şuşa kentini özgürleştirmesi ile bölgedeki dengelerde ciddi bir değişiklik yaşanırken Ambartsumyan, bir aydır yürüttüğü görevden alındı.

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Başbakan Nikol Paşinyan'ın önerisi üzerine Ermenistan Anayasası'na ve Ulusal Güvenlik Servisi Kurumları Kanunu'na uygun olarak Armen Abazyan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanlığına atanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Ambartsumyan, 8 Ekim tarihinde Ulusal Güvenlik Servisi başkanvekili olarak atanmıştı. Abazyan ise daha önce başkan yardımcısıydı.

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