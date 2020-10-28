  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ermeni askerler cephede aç susuz
Dünya

Ermeni askerler cephede aç susuz

Azeriler karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan’da askerler firar etmeye devam ediyor. Video çeken Ermeni askerler, “Bu yağış altında üçüncü günümüz, yiyecek yok, insan yok, asker yok. Bizi buraya bırakıp gittiler. Bizi kimse umursamıyor” diyerek cepheden kaçışlarını paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 12:34:00 -
Ermeni askerler cephede aç susuz

Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarını bir bir geri alırken, Ermeni cephe hattından gelen haberler durumun vahametini gözler önüne serdi. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri her gün yeni bir köyü işgalden kurtararak mutlak başarı elde ederken, 2 milyar dolardan fazla zayiata uğratılan Ermenistan ordusundan askerler bir bir cepheyi terk etmeye başladı.

Ordu komutanları ise askerlerin kaçmasını engellemek için yüreklendirecek konuşmalar yapmaya başladı. Ancak askerler savaşmamak için direniyor.

Son olarak üçüncü defa ateşkesi ihlal eden Ermenistan’da cepheden gelen görüntülerde askerlerin içinde bulunduğu acınası durum gözler önüne serildi. Çatışma bölgesinde çaresiz kalıp durumlarını gösteren bir video çeken askerler “Bu yağış altında üçüncü günümüz, yiyecek yok, insan yok, asker yok... Bizi buraya bıraktılar, kendileri de çekip gittiler. Bizi hiç kimse umursamıyor” diyerek cepheyi terk edişlerini tüm dünyaya gösterdiler.

Azerbaycan ordusunun özellikle SİHA’lar yaptığı nokta atışı saldırılarla cepheyi ikmal etmekte zorlanan Ermenistan’da geçtiğimiz hafta da birçok asker aç, susuz ve mühimmatsız kaldıklarını belirterek, Paşinyan yönetimine tepkilerini dile getirmişti.

Ölmekten korktukları için cepheden kaçan askerlerin yanı sıra Karabağ’a gitmek istemeyen askerler nedeniyle cephede büyük bozgun yaşayan Ermenistan’da askerlerin kaçışını önlemek için ayaklarından zincirlenme görüntüleri de ortaya çıkmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hizipsavar

ermeni askerleri için söyleyecebileğim tek olmlu görüş İYİ KAÇIYORLAR.
  • Yanıtla
Macron'cu Aslı CHP'ye sitem etti
Gündem

Macron'cu Aslı CHP'ye sitem etti

Batı sevdalısı Aslı Aydıntaşbaş iktidar ve muhalefetin Fransa'ya karşı ortak bildiri yayımlamasından rahatsız oldu.
Fransız Büyükelçi: Fransa Müslüman bir ülkedir
Dünya

Fransız Büyükelçi: Fransa Müslüman bir ülkedir

Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Fransa'nın Stockholm Büyükelçisi Etienne de Gonneville, Fransa'nın Müslüman bir ülke ..
Macron'u şeytana benzettiler
Dünya

Macron'u şeytana benzettiler

İran'da bir gazete bugünkü birinci sayfasında İslam'a ve Müslümanlara hakaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u manşetine taşıyıp ..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay