Ermeni askerler cephede aç susuz

Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarını bir bir geri alırken, Ermeni cephe hattından gelen haberler durumun vahametini gözler önüne serdi. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri her gün yeni bir köyü işgalden kurtararak mutlak başarı elde ederken, 2 milyar dolardan fazla zayiata uğratılan Ermenistan ordusundan askerler bir bir cepheyi terk etmeye başladı.



Ordu komutanları ise askerlerin kaçmasını engellemek için yüreklendirecek konuşmalar yapmaya başladı. Ancak askerler savaşmamak için direniyor.



Son olarak üçüncü defa ateşkesi ihlal eden Ermenistan’da cepheden gelen görüntülerde askerlerin içinde bulunduğu acınası durum gözler önüne serildi. Çatışma bölgesinde çaresiz kalıp durumlarını gösteren bir video çeken askerler “Bu yağış altında üçüncü günümüz, yiyecek yok, insan yok, asker yok... Bizi buraya bıraktılar, kendileri de çekip gittiler. Bizi hiç kimse umursamıyor” diyerek cepheyi terk edişlerini tüm dünyaya gösterdiler.



Azerbaycan ordusunun özellikle SİHA’lar yaptığı nokta atışı saldırılarla cepheyi ikmal etmekte zorlanan Ermenistan’da geçtiğimiz hafta da birçok asker aç, susuz ve mühimmatsız kaldıklarını belirterek, Paşinyan yönetimine tepkilerini dile getirmişti.



Ölmekten korktukları için cepheden kaçan askerlerin yanı sıra Karabağ’a gitmek istemeyen askerler nedeniyle cephede büyük bozgun yaşayan Ermenistan’da askerlerin kaçışını önlemek için ayaklarından zincirlenme görüntüleri de ortaya çıkmıştı.