Ermenek'teki maden kazasında oğlunu kaybeden Ayşe Gökçe'nin acısı dinmiyor

KARAMAN (AA) - MEHMET ÇETİN - Karaman'ın Ermenek ilçesinde 6 yıl önce meydana gelen maden kazasında evladı Tezcan'ı, Kovid-19'dan da 27 Eylül'de eşi Recep Gökçe'yi kaybeden Ayşe Gökçe'nin acısı dinmiyor.

İlçeye bağlı Gökçeler Mahallesi'nde yaşamını sürdüren ve kazanın ardından "Oğlum yüzme de bilmezdi, suyun içinde ne yaptı?" sözleriyle akıllara kazınan Gökçe, eşini de yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) kaybetmesiyle yaşadığı yalnızlığı yakınlarının ve komşularının desteğiyle gideriyor.

Facianın 6. yılı dolayısıyla oğlunun ve kocasının mezarını ziyaret eden Gökçe, AA muhabirine, oğlu Tezcan'a ağlarken eşinin de vefatıyla yalnız kaldığını söyledi.

Eşi Recep Gökçe'nin hastalığı nedeniyle geçen ay Konya'ya gittiğini ve orada hastanede hayatını kaybettiğini aktaran Ayşe Gökçe, "Eşim koronavirüse yakalanmış. Hastalandı gitti, cenazesi geldi. Temaslı olduğumuz için beni, torunlarımı, gelinimi evden çıkarmadılar. Onun cenazesine katılamadım. Soğuk yüzünü göremedim." diye konuştu.

Gökçe, 61 yıldır eşinden hiç ayrı kalmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Önce maden kazasında oğlum Tezcan'ı kaybettim. Şimdi de eşim beni bırakıp gitti. Oğlum onu yanına çağırdı. Tek başına kaldım. Eşimi, Tezcan'ımın yanına gömmüşler. Mezarına ilk defa geliyorum. Ağlamaktan başka yapacağım bir şey yok. Ağlaya ağlaya gözlerim görmez oldu. Yapacak bir şeyim yok. Fazla yürüyemiyorum. Buraya gelemiyorum. Oğlum ile kocam yan yana yatıyorlar. Ben yalnızım. Ne diyeceğim? Recep dedeniz bana bir dayanaktı. Oğlumun acısına onun desteğiyle katlanıyordum. Oğlum canım, eşim can yoldaşımdı. Canım gitti, can yoldaşım da gitti. Ben ne yapacağım şimdi. Yapayalnız kalakaldım."

Eşi öldükten sonra Karaman Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden kendisini huzurevine yerleştirmek için geldiklerini dile getiren Tezcan, "Ben buradan başka bir yerde yaşamadım. Oğlumun mezarı burada, eşimin mezarı burada. Onların hatırasını bırakıp nasıl giderim? Ben başka yerde nasıl yaşarım? Burada komşularım var. Akrabalarım var. Onların yanına gidip kafamı dağıtıyorum. Allah razı olsun. Evimden ayrılmam." dedi.

- Oğullarının ardından söyledikleriyle Türkiye'yi duygulandırmışlardı

Kamuoyu, Recep ve Ayşe Gökçe çiftini, Ermenek'teki maden faciasının ardından tanımıştı.

Kömür ocağında cansız bedenlerine ulaşılan 18 işçiden Tezcan Gökçe'nin annesi Ayşe ile babası Recep Gökçe, söyledikleri ve yaptıklarıyla adeta facianın simgesi haline gelmişti.

Anne Gökçe'nin, "Oğlum yüzme de bilmezdi, suyun içinde ne yaptı?" demesi, röportaj sırasında baba Gökçe'nin, "Gitti mi benim oğlan şimdi, saklamayın?" diye sorması ve yırtık ayakkabılarıyla cenaze törenine katılması herkesi duygulandırmıştı.

Yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan 81 yaşındaki Recep Gökçe, 27 Eylül'de Konya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş, Gökçe'nin aynı yaştaki eşi Ayşe Gökçe de beldedeki evinde temaslı olduğu için karantinaya alınmış ve eşinin cenaze törenine katılamamıştı.