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Ermenek İcra Müdür Yardımcısı, 500 bin lira zimmet suçlamasıyla tutuklandı

Geççtiğimiz Ağustos ayında Yalova Adliyesi İcra Müdür Yardımcılığı görevinden, Ermenek Adliyesi İcra Müdür Yardımcılığı'na atanan Levent Çalış, zimmetine yaklaşık 500 bin TL geçirmek suçundan tutuklandı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 10:49
Ermenek İcra Müdür Yardımcısı, 500 bin lira zimmet suçlamasıyla tutuklandı

Karaman Ermenek Adliyesi'nde görevli İcra Müdür Yardımcısı Levent Çalış, yaklaşık 500 bin TL'yi zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklandı. 

Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı denetim sonrası, haciz işlemi başlatan alacaklılar adına, borçlular tarafından Ermenek Adliyesi İcra Müdürlüğü'ne ödenen parada eksik olduğu belirlendi. Bunun üzerine başsavcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmada geçtiğimiz Ağustos ayında Yalova Adliyesi İcra Müdür Yardımcılığı görevinden, Ermenek Adliyesi İcra Müdür Yardımcılığı'na atanan Levent Çalış'ın zimmetine yaklaşık 500 bin TL geçirdiği belirlendi. 14 Kasım günü gözaltına alınan Çalış, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. 

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 10:49
  1. Yalova
  2. Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı
  3. İcra Müdür Yardımcısı Levent Çalış
  4. Ermenek Adliyesi
  5. Zimmetine para geçirme
  6. Tutuklama
  7. Karaman
  8. Ermenek

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