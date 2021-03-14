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Ekonomi Ermenek Barajı’ndan ekonomiye 3.5 milyar liralık katkı
Ekonomi

Ermenek Barajı’ndan ekonomiye 3.5 milyar liralık katkı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce hizmete alınan Ermenek Barajı, ekonomiye 3 milyar 500 milyon liralık fayda sağladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 10:26:00 -
Ermenek Barajı’ndan ekonomiye 3.5 milyar liralık katkı

DSİ’den yapılan açıklamaya göre, Karaman’ın Ermenek ilçesinde dar bir vadide inşa edilen Ermenek Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), işletmeye alındığı günden itibaren ürettiği enerjiyle ülke ekonomisine önemli katkıda bulundu. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, kurumun son 18 yılda ciddi projelere imza attığını belirterek, şu bilgileri verdi: “Ermenek Barajı’nda elektrik üretmeye 2012 yılında başladık. Göksu Nehri üzerine inşa edilen Ermenek Barajı’ndan her yıl üretilen 1 milyar 669 milyon kilovatsaat enerji yaklaşık 90 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyor. Kurulduğu günden bu yana ise barajda 8,5 milyar kilovatsaat elektrik üretilmiş olup, bunun da ekonomiye katkısı 3 milyar 500 milyon liradır. Yani yaklaşık 9 yılda ekonomiye 3,5 milyar liralık katkı sağladık. Ayrıca Ermenek Barajı, Türkiye’nin yöre turizmine de olumlu katkıda bulunmaktadır.”

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