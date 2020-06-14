Erman Toroğlu’ndan maç sonrası şok sözler: İnsanları aptal yerine koymayın

Beşiktaş'ın Antalyaspor'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından futbol yorumcusu Erman Toroğlu, A Spor'da açıklamalarda bulundu.

Pozisyonları yorumlayan Erman Toroğlu, 'Beşiktaş'ın attığı golde Jeremain Lens gövdesiyle ofsayt, insanı aptal yerine koymayın. Yandan ofsayt, arka kameradan ofsayt değil. Aptal değilim, görüyorum. Futbolcuların emeğine saygı gösterin. Yazıktır, ayıptır.'

Bu kadro şampiyon olamaz

'Bu kadro ile 8'de 8 yapman 0, bu kadro ile seneye de yürüme ihtimalin yok.'

'Beşiktaş seneye de bu kadrosuyla devam etse, şampiyonluğa oynar mı? Oynayamaz, bu kadar basit. Para yok, tüm takımlarda böyle'

Sergen Yalçın bilerek...

'Sergen Yalçın ilk yarı kadrosunu bilerek çıkardı. Herkese gösteriyor, 'Beyler kadro bu' diyor. Aptal mı, ikinci yarı diğerlerini oynatıyor.'