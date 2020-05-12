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Spor

Erman Toroğlu'ndan ligler oynanmasın diyenlere tepki: O zaman paralarınızı da almayın

Eski hakemlerden ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, ligler oynanmasın diyenleri sert sözlerle eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 01:13:00 -
Erman Toroğlu'ndan ligler oynanmasın diyenlere tepki: O zaman paralarınızı da almayın

Oynamak istemeyenlerin maaşlarından vazgeçmesi gerektiğini kaydeden Erman Toroğlu, "Bazı teknik direktör ve futbolcular 'ligler oynanmasın' diyor. O zaman bu arkadaşların hiç birisi maddi olarak futboldan alacakları paraları almasınlar, hepsi silsinler.

''Düşürsünler paralarını''

Ne zaman başlayacaksa, başlayana kadar paralarını almasınlar. Düşürsünler paralarını. Hem şöfor koltuğu olsun, hem 1 lira olsun, hem evin önünde ineyim. Ne kadar güzel ya. Almanya'da, İngiltere'de başlıyorsa, belli şeyler yapılıyorsa, bizde de oynanacak" ifadelerini kullandı.

Son kararı devletin vereceğini de vurgulayan yorumcu, "Sağlık Bakanlığının yüzde yüz desteği olmadan, yüzde 99 değil, futbol başlamaz. Bu işin kararını verecek olan, sonunda hükümettir. Başka şansımız yok. Yarın ters bir şey olursa, hükümetten sorulacaktır bu işler. Bugün Almanya, İtalya, İngiltere başlıyorsa bizde de başlayacak. İstemeyenler oynamazlar. Mahallede vardı ya, benim topumu verin, oynamayacağım diyenler, istemeyen parasını almadan gider." diye konuştu.

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