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Erman Toroğlu'ndan çok sert sözler! 'Galatasaraylı oyuncuların yatacak yeri yok'

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasının ardından çok sert ifadelerde bulundu.

19 Nisan 2018 Perşembe 01:48
Erman Toroğlu'ndan çok sert sözler! 'Galatasaraylı oyuncuların yatacak yeri yok'

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Galatasaray, sahasında konuk ettiği Teleset Mobilya Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak kupaya yarı final aşamasında veda etti.

 Mücadenin ardından ünlü yorumcu Erman Toroğlu A Spor'da sarı kırmızılı futbolcular hakkında ağır eleştirilerde bulundu.

Toroğlu, "Galatasaray Diyarbakır'dan otel ayırtmış ama Galatasaraylı futbolcuların oynadıkları oyunla yatacak yeri yok. Galatasaray 2-0'a şükretsin. 5 olurdu. Okan Buruk'a helal olsun." ifadelerine yer verdi

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 01:48
  1. Diyarbakır
  2. Erman Toroğlu
  3. Galatasaray
  4. Teleset Mobilya Akhisarspor
  5. Ziraat Türkiye Kupası

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