Erman Toroğlu'ndan çok sert sözler! 'Galatasaraylı oyuncuların yatacak yeri yok'

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Galatasaray, sahasında konuk ettiği Teleset Mobilya Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak kupaya yarı final aşamasında veda etti.

Mücadenin ardından ünlü yorumcu Erman Toroğlu A Spor'da sarı kırmızılı futbolcular hakkında ağır eleştirilerde bulundu.

Toroğlu, "Galatasaray Diyarbakır'dan otel ayırtmış ama Galatasaraylı futbolcuların oynadıkları oyunla yatacak yeri yok. Galatasaray 2-0'a şükretsin. 5 olurdu. Okan Buruk'a helal olsun." ifadelerine yer verdi