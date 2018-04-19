Erman Toroğlu'ndan çok sert sözler! 'Galatasaraylı oyuncuların yatacak yeri yok'
Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasının ardından çok sert ifadelerde bulundu.19 Nisan 2018 Perşembe 01:48
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Galatasaray, sahasında konuk ettiği Teleset Mobilya Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak kupaya yarı final aşamasında veda etti.
Mücadenin ardından ünlü yorumcu Erman Toroğlu A Spor'da sarı kırmızılı futbolcular hakkında ağır eleştirilerde bulundu.
Toroğlu, "Galatasaray Diyarbakır'dan otel ayırtmış ama Galatasaraylı futbolcuların oynadıkları oyunla yatacak yeri yok. Galatasaray 2-0'a şükretsin. 5 olurdu. Okan Buruk'a helal olsun." ifadelerine yer verdi
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