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Erman Toroğlu'ndan çarpıcı yorum! 'Fenerbahçe'yi Rıza Çalımbay kurtardı'

Spor yorumcusu ve eski hakemlerden Erman Toroğlu, Konyaspor Fenerbahçe maçını yorumlarken teknik direktör Rıza Çalımbay'ı sert sözlerle eleştirdi.

17 Eylül 2018 Pazartesi 01:41
Erman Toroğlu'ndan çarpıcı yorum! 'Fenerbahçe'yi Rıza Çalımbay kurtardı'

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek 3 haftalık galibiyet hasretine son verirken karşılaşmayı Erman Toroğlu, A Spor'da yorumladı.

Usta yorumcunun hedefinde o isim vardı."Bu akşamın kilit adamı Rıza Çalımbay. Fenerbahçe'yle oynuyorsun, yanında Fofana, Traore gibi oyuncular var. Bırak oynat, yenilsen ne olur. Bu korku ne Rıza Hoca! Şu gün eğer Konyaspor, Fenerbahçe'ye mağlup oluyorsa tek sorumlu Rıza Hoca'dır, çok net."

"Takımını iyi kullanamadı, Rıza Hoca bugün formsuzdu. Fenerbahçe zaten diken üzerinde, 'Alamazsam yandım!' diyor, eşikte duruyor. Fenerbahçe korkacağına sen korkuyorsun Rıza Hoca."

Şu oyuncularla maçı kaybediyorsan kusura bakma Rıza Hoca. Karşındaki oturmuş bir takım olsa neyse. Rıza Hoca Fenerbahçe'yi kurtardı bu akşam." 

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 01:41
  1. Erman Toroğlu
  2. Rıza Çalımbay
  3. Konyaspor
  4. Fenerbahçe

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