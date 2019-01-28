Erman Toroğlu'ndan bomba iddia: Başkanlar tarafından telefon edilip, benim maçıma şu hakemi...

Eski hakem Erman Toroğlu, A Spor'da yayınlanan "Takım Oyunu" adlı programda Süper Lig'de geçmiş yıllarda MHK başkanlarının, kulüp başkanlarının telefonuyla, hakem ataması yaptığını iddia etti.

Erman Toroğlu, "Geçmişte MHK komitelerinde görev yapanlar var. Bunlar şimdi gazetelerde yazıyorlar, televizyonlara çıkıyorlar. Ben bunların, kulüp başkanları tarafından aranarak "Benim maçıma şunu ata, bunu ata" denildiğini ve bu arkadaşların o maçlara istenilen hakemleri atadığını biliyorum. Ancak şimdi ahkam kesiyorlar." dedi.

'Ben de hikaye yok''

Açıklamalarına devam eden Erman Toroğlu, "Çok açık anlatıyorum, ben de hikaye yok. Geçmişte TFF Başkanı arayacak, 'Emret komutanım' diyeceksin, istenilen atamaları yapacaksın, şimdi ahkem keseceksin. Hasan Doğan, 7 tanesinin kellesini uçurdu. Ben biliyorum, o zaman sistemin içerisindeydim." ifadelerini kullandı.