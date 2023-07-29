Erman Toroğlu'ndan bomba Ali Koç iddiası! İlgili itirafta bulundu...

Eski hakem Erman Toroğlu yeni sezon öncesi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa maçlarındaki performanslarını değerlendirirken, yapılan yüksek bütçeli transferlerle ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı. Toroğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la ilgili ise "Bir duyum aldım" diyerek bomba etkisi oluşturacak bir iddiayı paylaştı.

"İŞİN BAŞINA ALİ KOÇ GEÇEBİLİR!"

- F.Bahçe bir yandan transfer yapıyor, diğer taraftan da sert açıklamalar. Ali Koç, "Şampiyonluk için her şeyi yapacağız" dedi. Galatasaray da yanıt veriyor. Belli ki iki takım yine karşı karşıya gelecek.. Nasıl bir sezon olacak?

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu'ndan bomba Ali Koç iddiası!

"Kaliteli olmayan, heyecanı yüksek biz sezon bizi bekliyor. Neden? Ali Koç'un son sezonu. Bundan sonra Fenerbahçe Başkanlığı'nda kalır mı, bilmiyorum. Bir duyumum var, doğru mu değil mi bilemem ama duyum. Ömer Koç'un çok yorulduğu, artık ayrılmak istediği ve işin başına da Ali Koç'un geçeceği şeklinde...

Bu bir duyum. Peki bu duyum, gerçekleşirse Ali Koç'lu Fenerbahçe şampiyon olmazsa ne olur, olursa ne olur? Onu bilme şansımız sıfır. Bekleyip göreceğiz. Yani her konuda güzel bir sezon (ama kalite olarak değil, heyecan ve tempo olarak) biz gazetecileri ve televizyoncuları bekliyor. Allah bu ortamı yaratan herkesten razı olsun! TFF de dahil."

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