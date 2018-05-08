Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş yorumu: Bu federasyonla, aynı MHK'yla siz 2 defa şampiyon oldunuz

ASPOR yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş-Kayserispor maçıyla ilgili konuştu. Beşiktaşlı taraftarların ilk yarıda ettiği küfürler hakkında konuşan Toroğlu, yapılan transferlere de değindi.



Toroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:



Beşiktaş taraftarı, siz küfre kızıyordunuz. Şimdi siz de yapıyorsunuz. Aykut'a küfür, federasyona küfür... Bu federasyonla, aynı MHK'yla siz 2 defa şampiyon oldunuz.



Şenol Güneş, 'transferlerden haberim var' dedi mi, demedi mi? Mitrovic diye 4,5 milyon euroya oyuncu alındı, şimdi nerede bilmiyorum. Para bulacağım diye Cenk'i satıyorsun, şampiyonluğu kaçırıyorsun.



Taraftar Şenol Güneş diye bağırıyor, niye Fikret Orman diye bağırmıyor? Bir fatura var, bu fatura kesilir. Fikret Orman'a kesiyorlar o zaman faturayı.



Beşiktaş'ın açık ara şampiyon olması lazımdı.