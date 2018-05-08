Namaz Vakitleri 0553 313 94 23

Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş yorumu: Bu federasyonla, aynı MHK'yla siz 2 defa şampiyon oldunuz

Eski hakemlerden ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın 2-0 galip ayrıldığı Kayserispor karşılaşmasının ardından çok sert ifadeler kullandı.

08 Mayıs 2018 Salı 01:33
Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş yorumu: Bu federasyonla, aynı MHK'yla siz 2 defa şampiyon oldunuz

ASPOR yorumcusu Erman ToroğluBeşiktaş-Kayserispor maçıyla ilgili konuştu.  Beşiktaşlı taraftarların ilk yarıda ettiği küfürler hakkında konuşan Toroğlu, yapılan transferlere de değindi.

Toroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Beşiktaş taraftarı, siz küfre kızıyordunuz. Şimdi siz de yapıyorsunuz. Aykut'a küfür, federasyona küfür... Bu federasyonla, aynı MHK'yla siz 2 defa şampiyon oldunuz.

Şenol Güneş, 'transferlerden haberim var' dedi mi, demedi mi? Mitrovic diye 4,5 milyon euroya oyuncu alındı, şimdi nerede bilmiyorum. Para bulacağım diye Cenk'i satıyorsun, şampiyonluğu kaçırıyorsun.

Taraftar Şenol Güneş diye bağırıyor, niye Fikret Orman diye bağırmıyor? Bir fatura var, bu fatura kesilir. Fikret Orman'a kesiyorlar o zaman faturayı.

Beşiktaş'ın açık ara şampiyon olması lazımdı.

Haber Tarihi: 08 Mayıs 2018 Salı 01:33
  1. Erman Toroğlu
  2. Beşiktaş
  3. Kayserispor
  4. Şenol Güneş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rıdvan Dilmen: Beşiktaş'ın hala şampiyonluk iddiası var
    1. Rıdvan Dilmen: Beşiktaş'ın hala..
    2. Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş yorumu: Bu..
    3. Ahmet Çakar'dan bomba yorum: Hani..
    4. Şenol Güneş'ten çarpıcı açıklama:..
    5. Mete Yarar'dan FETÖ uyarısı
    6. Aralarında CHP'li başkanın da..
    7. Yemen'de Cumhurbaşkanlığı Sarayına..
    8. Şenol Güneş: Haksızlığa isyan ediyorum
    9. Polis Başmüfettişi'nden ByLock çıktı!
    10. Yunan hacker'lardan Türkiye'ye 'seçim'..
    11. Suriye'de savaş helikopteri düştü!
    12. Terör sevici Fatih Portakal yine şov..
    13. Muhteşem ikili: Sarımsak ve bal..
    14. Çocuklarda ağrıyı ilaçsız da tedavi..
    15. Buzdolabında yeşilliklerin tazeliği..
    16. Salata yapımı için için öneriler
    17. KKTC: Karşılıklı suçlama oyununa..
    18. Polis aracı maketinden kaçtılar,..
    19. Meral Akşener, Muharrem İnce ile..
    20. Erol Bulut: İki puanımızı çaldılar
    Kuveyt Türk
    Saadet Partili amcadan Karamollaoğlu'na ders gibi sözler!
    Saadet Partili amcadan Karamollaoğlu'na ders gibi sözler!
    ABD'liler kendi üretimi sandı, ATAK ile övündü!
    ABD'liler kendi üretimi sandı, ATAK ile övündü!
    Bu nasıl avukat? AK Partililere tehdit!
    Bu nasıl avukat? AK Partililere tehdit!
    Tedavi gören Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti
    Tedavi gören Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti
    Saadet Partisi'ne şok! İttifaka kızıp AK Parti'ye geçti
    Saadet Partisi'ne şok! İttifaka kızıp AK Parti'ye geçti

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Bu adam mı ülkeyi yönetecek?
    Bu adam mı ülkeyi yönetecek?
    Merkez Bankası'ndan dolara müdahale
    Merkez Bankası'ndan dolara müdahale