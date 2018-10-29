Erman Toroğlu'ndan Ali Koç'a: Burası sanayi değil

Süper Lig 10. haftasında sahasında Ankaragücü'ne 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından Erman Toroğlu, A Spor'da karşılaşmayı yorumladı.

"BU İŞ BAŞKANA DA DÖNER"

Bu takımı hazırlayan önce başkan, sonra Comolli, sonra Cocu. Böyle giderse iş başkana da gelir. Bu işler böyledir. Öyle küçük dünyaları ben yarattım yok. Burası futbol sahası, başka yerlere benzemez. Burası sanayi değil. Bakın Ankaragücü sanayisi ne yaptı seni!

"HANİ COCU'YA AYIP EDİLMİŞTİ?"

3 gün önce ayıp edilmişti Cocu'ya, Ali Koç öyle demedi mi? Milleti yemeyin, çıkın işinizi yapın, sallarken de doğru sallayın.

"ANKARAGÜCÜ'NE HELAL OLSUN"

Ankaragücü'ne helal olsun. Takım nereden nereye geldi. Ankaragücü takımı 5 aydır para alamıyormuş. Büyük dediğimiz takımlar utansın, hala Euro tartışması yapıyor. Fenerbahçe ile Ankaragücü'nün maliyetine bakın.