Erman Toroğlu, Şenol Güneş'e seslendi: O atkıyı nasıl takarsın?

Euro 2020 elemelerinde Türkiye, Moldova'yı 4-0 mağlup ederek grupta 2'de 2 yaptı. Maçın ardından A Spor'da Erman Toroğlu, Milli takımla ilgili Şenol Güneş ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"Şenol Güneş ile başka bir iklime girdik''

Şenol Güneş ile başka bir iklime girdik. Çok doğru işler yapıyor. Herkesi çağırıyor, herkesi dinliyor.

''Girdiği an kaos olur''

Şenol hoca eskiye dönmeyelim diyor. Eskiye kimse dönmez de, Şenol hoca çanak tutarsa tehlike var. Alacağı futbolcularla ilgili özellikle. Girdiği an kaos olur.

"O atkıyı nasıl takarsın''

Şenol hoca iyi güzel de o kaşkolü nasıl takarsın? Rakip takımın rengi o renk. Bir de çok kötü. Rakip takımın antrenörü onu yapsa kabul ederim. Geldiği basın toplantısındaki ceketi, kravatı ne kadar güzel mesela.