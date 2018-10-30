Erman Toroğlu: Şampiyonluk yarışı Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında geçer

Spor yorumcusu Erman Toroğlu Süper Lig'de favorisini açıkladı.

''ŞAMPİYONLUK YARIŞI BEŞİKTAŞ VE MEDİPOL BAŞAKŞEHİR ARASINDA GEÇER''

Beşiktaş'ın düşük formuna rağmen şampiyonluğu kovalayacak bir kadrosu olduğunu söyleyen Erman Toroğlu, "Beşiktaş'ın kadrosu şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacak kadro. Galatasaray'a Fenerbahçe'ye bakıyorum geçen seneyle alakası yok. Beşiktaş ile Başakşehir yarışta kalacak gibi görünüyor. Tabi Beşiktaş büyük hata yapmazsa." diye konuştu.

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