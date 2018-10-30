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Erman Toroğlu: Şampiyonluk yarışı Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında geçer

Eski hakemlerden ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'de son durumu değerlendirirken şampiyonluk favorisini de açıkladı.

30 Ekim 2018 Salı 02:56
Erman Toroğlu: Şampiyonluk yarışı Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında geçer

Spor yorumcusu Erman Toroğlu Süper Lig'de favorisini açıkladı.

''ŞAMPİYONLUK YARIŞI BEŞİKTAŞ VE MEDİPOL BAŞAKŞEHİR ARASINDA GEÇER''

Beşiktaş'ın düşük formuna rağmen şampiyonluğu kovalayacak bir kadrosu olduğunu söyleyen Erman Toroğlu, "Beşiktaş'ın kadrosu şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacak kadro. Galatasaray'a Fenerbahçe'ye bakıyorum geçen seneyle alakası yok. Beşiktaş ile Başakşehir yarışta kalacak gibi görünüyor. Tabi Beşiktaş büyük hata yapmazsa." diye konuştu.

Aspor

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 02:56
  1. Erman Toroğlu
  2. Beşiktaş
  3. Medipol Başakşehir
  4. Süper Lig
  5. Şampiyonluk

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