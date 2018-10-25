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Erman Toroğlu: Fransız hakem Galatasaray'a büyük kıyak yaptı

Eski hakemlerden ve spor yazarı Erman Toroğlu, Galatasaray Schalke 04 maçını bugünkü köşe yazısında değerlendirdi.

25 Ekim 2018 Perşembe 13:18
Erman Toroğlu: Fransız hakem Galatasaray'a büyük kıyak yaptı

Eski hakemlerden ve spor yazarı Erman Toroğlu, Galatasaray Schalke 04 maçını Sabah gazetesi köşe yazısında kaleme aldı.

Erman Toroğlu "Koca Galatasaray takımı 1 kişiye mahkum. Kime?.. Garry Rodrigues'e. O oynayacak, top getirecek, vuracak, gol atacak veya attıracak. Galatasaray kazanacak... Adamlar aptallar sanki. Rodrigues hareketlenince en az 2 kişi, bir de yedek geliyor Rodrigues'i kıpırdatmıyorlar." derken, "Bence maçın kırılma noktası 21. dakikada yaşandı. Kaleci Muslera'nın ceza sahasında rakibine yaptığı hareket net penaltıydı. Fransız hakem Galatasaray'a çok büyük kıyak yaptı." şeklinde yazdı.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 13:18
  1. Erman Toroğlu
  2. Galatasaray
  3. Schalke 04
  4. Şampiyonlar Ligi

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