0553 313 94 23
impression

Erman Toroğlu: Fenerbahçeli futbolcu maç sonu kaçarken olimpiyat şampiyonu olabilirdi

Spor yorumcusu ve eski hakemlerden Erman Toroğlu, Galatasaray Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olayları yorumlarken çarpıcı açıklamalarda bulundu.

03 Kasım 2018 Cumartesi 03:15
Erman Toroğlu: Fenerbahçeli futbolcu maç sonu kaçarken olimpiyat şampiyonu olabilirdi

Süper Lig 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maç 2-2 berabere bitti. Maçın ardından yaşanan olaylarla ilgili olarak A Spor'da Erman Toroğlu değerlendirdi.

"2-3 AY CEZA VERECEKSİN"

Bu akşamki bu olay maçın önüne geçti. Eğer TFF, TFF ise iki takımdan da 4-5 futbolcu gider. 2-3 ay vereceksin, bir daha yapmayacaklar. Bakalım Disiplin Kurulu eyyam yapacak mı? Tahkim ve TFF ne yapacak? 2-3 ay ceza verin. Bu iğrenç şeyleri yaşatmayın insanlara.

"KAVGADAKİ ENERJİYİ SAHADA GÖSTERSELER..."

Maçta kalite yok. Sıfır kalite! Maçtan sonraki iğrençliğe bakın! Maçtan sonraki iğrençliği, deparları maçın içinde atsa ne maç izlerdik. Fenerbahçeli futbolcu maç sonu kaçarken olimpiyat şampiyonu olabilirdi. Tek başına bunu yapan hakem! Yılanın başını ez önce! Dön arkana. Soldado ile Belhanda'ya kart göster ve bitti. Bu olaylar olmaz.

"GÖSTER İKİSİNE DE KART!"

Göster ikisine de kart bitti. İkisi de çomak sokuyor. Nasıl hakemsiniz siz be? İki sarı kart göstereceksin. Göster iki kırmızı kart ve hadi güle güle.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 03:15
  1. Erman Toroğlu
  2. Galatasaray
  3. Fenerbahçe

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erman Toroğlu: Fenerbahçeli futbolcu maç sonu kaçarken olimpiyat şampiyonu olabilirdi
    1. Erman Toroğlu: Fenerbahçeli futbolcu..
    2. Kerem İnan'dan hakem eleştirisi: Fırat..
    3. Rıdvan Dilmen'den Galatasaray..
    4. Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy: Daha..
    5. Fransız filozof Derrida: 1928'de..
    6. Ahmet Çakar'dan çok sert ifadeler:..
    7. Fatih Terim'den maç sonu açıklaması:..
    8. Netanyahu'dan 'Cemal Kaşıkçı'..
    9. Ağustos ayında Ermenistan'da..
    10. PKK'ya sürek avı! 8 terörist etkisiz..
    11. 1 milyar insanın refahı D-8'e bağlı!..
    12. Vahşetin raporu ortaya çıktı! Ahmet..
    13. Yahudi yerleşimciler Filistinlilere..
    14. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Erbaş din..
    15. S&P'den 'ABD' değerlendirmesi
    16. Japonya'da esrarengiz tabiat olayı!..
    17. Skandal ifadeler sonrası ABD, Suudi..
    18. Rusya ve Küba'dan ABD'ye çağrı: Kararı..
    19. Maçtan sonra 3 kırmızı 1 sarı kart..
    20. Derbi bitti ortalık karıştı! Yumruk..
    Rusya'dan S-400 açıklaması!
    Rusya'dan S-400 açıklaması!
    İran'a ambargo başladı! Artık verilmiyor
    İran'a ambargo başladı! Artık verilmiyor
    Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret gibi sözler: Hani ırkçılık yapmayacaktık?
    Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret gibi sözler: Hani ırkçılık yapmayacaktık?
    Akar'dan HDP'li vekile ayar: Nasıl olsa askere gelmeyeceksin
    Akar'dan HDP'li vekile ayar: Nasıl olsa askere gelmeyeceksin
    Kılıçdaroğlu koltuk sevdasına 'kılıf' buldu
    Kılıçdaroğlu koltuk sevdasına 'kılıf' buldu

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Almanların hezimeti! 5. kez açamadılar
    Almanların hezimeti! 5. kez açamadılar
    Malatya'daki bombalı aracın şoförü bakın kim çıktı! Şaşırmadık
    Malatya'daki bombalı aracın şoförü bakın kim çıktı! Şaşırmadık