Erman Toroğlu: Fenerbahçeli futbolcu maç sonu kaçarken olimpiyat şampiyonu olabilirdi

Süper Lig 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maç 2-2 berabere bitti. Maçın ardından yaşanan olaylarla ilgili olarak A Spor'da Erman Toroğlu değerlendirdi.

"2-3 AY CEZA VERECEKSİN"

Bu akşamki bu olay maçın önüne geçti. Eğer TFF, TFF ise iki takımdan da 4-5 futbolcu gider. 2-3 ay vereceksin, bir daha yapmayacaklar. Bakalım Disiplin Kurulu eyyam yapacak mı? Tahkim ve TFF ne yapacak? 2-3 ay ceza verin. Bu iğrenç şeyleri yaşatmayın insanlara.

"KAVGADAKİ ENERJİYİ SAHADA GÖSTERSELER..."

Maçta kalite yok. Sıfır kalite! Maçtan sonraki iğrençliğe bakın! Maçtan sonraki iğrençliği, deparları maçın içinde atsa ne maç izlerdik. Fenerbahçeli futbolcu maç sonu kaçarken olimpiyat şampiyonu olabilirdi. Tek başına bunu yapan hakem! Yılanın başını ez önce! Dön arkana. Soldado ile Belhanda'ya kart göster ve bitti. Bu olaylar olmaz.

"GÖSTER İKİSİNE DE KART!"

Göster ikisine de kart bitti. İkisi de çomak sokuyor. Nasıl hakemsiniz siz be? İki sarı kart göstereceksin. Göster iki kırmızı kart ve hadi güle güle.