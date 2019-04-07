Erman Toroğlu: Beğenmediğiniz Diagne'nin gol sayısına bakın

Süper Lig 27. haftasında Galatasaray, sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından Erman Toroğlu, Belhanda ile teknik heyet arasındaki penaltı diyalogu hakkında konuştu.

''Takımın içinde vıdı vıdı var''

Takımın içinde vıdı vıdı var. Bunu Fatih Terim görememiş. Kenara yansıyor bu iş. Diagne bugün pas aldı ama Diagne'yi birkaç kez izlediğiniz zaman birkaç kez iyi işler yapıyor. Alıyor, indiriyor, arkadaşlarına veriyor.

"Beğenmediğiniz Diagne'nin gol sayısına bakın''

Diagne'den sonra Galatasaraylı diğer futbolcular pozisyona girmeye başladı. Beğenmediğiniz Diagne'nin gol sayısına bakın. Hem genel, hem Galatasaray'daki gol sayısına bakın.