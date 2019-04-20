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Erman Toroğlu: Atmayan hakeme lanet okurlar

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Galatasaray-Kayserispor maçında, sarı-kırmızılı oyuncu Emre Akbaba'nın rakibine yaptığı müdahale tartışmalara neden oldu.

20 Nisan 2019 Cumartesi 21:33
Erman Toroğlu: Atmayan hakeme lanet okurlar

Süper Lig'deki şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Galatasaray, 29. hafta mücadelesinde Kayserispor'u ağırlarken maçın 19. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Orta saha mücadelesinde Emre Akbaba, rakibine yaptığı tehlikeli hareket yüzünden sarı kartla cezalandırıldı.

Pozisyonun ardından Kayserisporlu oyuncular kırmızı kart itirazında bulunurken, maçın hakemi Arda Kardeşler sarı kart kararını değiştirmedi. VAR odasında görevli Serkan Tokat da herhangi bir uyarıda bulunmayınca maç kaldığı yerden devam etti.

Rıdvan Dilmen: Kırmızı kart

Pozisyonla ilgili konuşan Rıdvan Dilmen, "Emre Akbaba'nın pozisyonu en azından VAR'lıktı. Benim ibrem kırmızı kart. Emre ayağını indirebilir miydi, çok uzadı, devam etti" ifadelerini kullandı.

Erman Toroğlu: Emre Akababa'yı atmayan hakeme dünyada lanet okurlar

Erman Toroğlu ise "19. dakikada skor 1-1'ken Galatasaraylı Emre Akababa'yı atmayan hakeme dünyada lanet okurlar. Ayıp ama ya. Arkadaş; Emre ayağını kaldırdı, bir hareket yaptı, harekete devam etti. Adamın boğazına bastı tabanını. Şah damarına gelse, oturttursa adamı bile öldürebilir. İnanamadım" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 21:33
  1. Tokat
  2. Kayseri
  3. Emre Akbaba
  4. Galatasaray

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  • Fenerli Fenerli 24 dk önce
    Geçen hafta hakem hatalarına yırtınan cinconlular bugün pek sessiz ,hadi beyler göreyim sizin centilmenliğinizi .

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