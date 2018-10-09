Erkin Koray'ın o şarkısı yıllarca dillere pelesenk olmuştu... Bakın nereden esinlenmiş

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1960'lı yıllarda Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yatan bazı hastaların yazdığı şiirlerden oluşan İnilti adlı kitap, okuyanları hayrete düşürüyor. 1964 yılında basılan ve yalnızca sahaflarda ve koleksiyonerlerde bulunan kitabın internette yer alan sayfalarından okunan şiirler de büyük ilgi çekiyor.

Ülkemizde halk arasında tatsız şakalara konu edilen Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 50 yılı aşkın süre önce tedavi gören hastaların yazdığı manzumelerden birkaçı ise şiir tekniği bilenlere parmak ısırtıyor. Edebiyatseverlerin çoğunlukla Twitter hesabından paylaştığı bu şiirlerden bazılarının hece ölçüsüyle yazıldığı görülürken, hastaların iç dünyalarını ortaya koyan çarpıcı dizeler dikkat çekiyor.

'Geçmiyor başka türlü'

Bir hastanın hece ölçüsüyle yazdığı 'Dertlerim' adlı şiirinde, "Geçmiyor başka türlü, Vakit kapalı yerde. Özlemesem bülbülü Düşmezdim binbir derde" dizeleriyle içinde bulunduğu hali anlatması yüreklere dokunuyor.

'Karaborsacı döviz kaçırır'

Yine Bakırköy'de tedavi gören başka bir hastanın yazdığı şiirdeki dizeler de oldukça manidar. Serbest nazım ile yazılmış bu şiirde yer alan, "Karaborsacı döviz kaçırır, Ağa koyun kaçırır, Ve sonunda kaçırmak için bizlere, Elbette akıl kalır" dizeleri sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Erkin Koray'ın Çöpçüler adlı şarkısı da bu kitaptan esinlenilmiş

Ünlü şarkıcı Erkin Koray'ın 1991 yılında çıkan şarkısı Çöpçüler de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören hastaların yazdığı manzumelerden oluşan İnilti adlı şiir kitabından mülhem. Asıl hali üzerinde değişiklikler yapılarak bir Erkin Koray şarkısı haline gelen bu şiiri Ali Toprak bestelemişti.