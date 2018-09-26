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Erkenden gelen kışın haberini kuşlar getirdi

Yurt genelinde erkenden gelen kış havasının haberini göç eden kuşlar getirdi. Eymir Kuş Halkalama İstasyonu'nda görev yapan bilim insanları, iki hafta içinde 35 farklı türden 843 kuş halkaladı, 14 kuş türüne ilişkin yeni veriler elde etti.

26 Eylül 2018 Çarşamba 14:27
Erkenden gelen kışın haberini kuşlar getirdi

Eymir Kuş Halkalama İstasyonu'nda bilim insanları, iki haftada 35 farklı türden 843 kuş halkaladı, 14 kuş türüne ilişkin yeni veriler elde etti.

Ankara Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün iş birliğiyle aktif hale getirilen Eymir Kuş Halkalama İstasyonu, 6 yıl aradan sonra bu yıl ilkbahar döneminde yeniden faaliyete başladı.

2001-2002 ve 2011-2012 yıllarında da kuş göçü araştırmaları, kuş  göçlerini ve kuş sayılarındaki değişiklikleri takip etmek amacıyla halkalama  yapan Eymir Kuş Halkalama İstasyonu, sonbahar dönemi çalışmaları kapsamında, bu  ay faaliyetlerine başlayarak iki haftada 35 farklı türden 843 kuş halkaladı.

Eymir Kuş Halkalama İstasyonu, yeni dönem çalışmalarında kuşlardan  alınan örneklerle moleküler araştırmalar için bir merkez haline gelmeyi  hedefliyor.

14 YENİ KUŞ TÜRÜ

İstasyon, 4 hafta olarak planlanan sonbahar dönemi çalışmaları  kapsamında, ekim ayının ilk hafta sonuna kadar açık kalacak. İstasyonda  yürütülecek halkalama çalışmaları ile kuşların göç yollarının, kışlama ve üreme  alanlarının, göç takvimi ve stratejilerinin, popülasyon dinamiklerinin daha iyi  anlaşılması hedefleniyor.

Konaklama ekolojisi ve göç stratejisi araştırmalarının yanı sıra  kuşlardan alınan örneklerle moleküler analizlerin yapılması da planlanıyor.

İstasyonun yeni dönem çalışmalarında ulaşılan en önemli verilerden  biri ise ilk defa halkalanan 14 türe yönelik oldu.

Uzun mesafe göçmeni olarak bilinen, "ağaç kamışçını" ve "sarı  mukallit" halkalanan türler arasında yer aldı. Üreme alanları Orta ve Doğu  Avrupa, kışlama alanları ise Doğu ve Güney Afrika olan bu kuş türleri, üreme ve  kışlama zamanında Türkiye'yi duraklama alanı olarak kullanıyor.

KUŞ SAYISI BİN 200'E YAKLAŞTI

Eymir Kuş Halkalama İstasyonu'nda 24 Eylül'den itibaren 37 türden 843  kuş halkalandı. İlkbahar dönemindekilerle birlikte halkalanan toplam kuş sayısı,  bin 200'e yaklaştı. İlkbahar döneminde halkalanan birçok kuşa yeniden rastlanılmasıyla bu türlerin yaz dönemini Eymir Gölü civarında geçirdiği tespitine ulaşıldı.

Sonbahar döneminde başta "karabaşlı ötleğen" olmak üzere, söğüt bülbülü, benekli sinekkapan, kulaklı orman baykuşu, ishakkuşu, delice doğan, yalıçapkını, küçük ağaçkakan, kızılkuyruk, kızılgerdan da halkalanan türler  arasına bulunuyor.

KIŞIN HABERCİSİ KUŞLAR

İstasyon, Ankara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile Doğa  Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün iş birliğiyle aktif hale getirilirken,  çalışmalar ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Can Bilgin, Ankara  Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Arzu Gürsoy Ergen ile Tarım ve  Orman Bakanlığı uzmanı Burak Tatar'ın ortak yürütücülüğünde sürdürülüyor.

Birçok üniversiteden öğrenciler de istasyon çalışmalarına gönüllü  olarak destek sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Ulusal Halkalama Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Can Bilgin, kuş göçü araştırmalarının, küresel iklim değişikliğini izlemek için ideal bir yöntem olduğunu bildirdi.

Kuş tür kompozisyonu ve sayılarında veya göç takviminde gözlenen değişimlerin bir çeşit erken uyarı sistemi olduğunu belirten Bilgin, istasyonda halkalanan bazı kuş türlerinin bu konuda dikkate değer bir işaret olabileceğini ifade etti.

Bilgin, Eymir Gölü'nde bugüne kadar yapılan çalışmalarda eylül ayı  sonunda rastlanan kızılgerdan ve çıvgının eylül ortasında bölgede bulunduğunu  belirterek, "Kuş göçü araştırmaları küresel iklim değişikliğini izlemek için  ideal bir yöntem. Göç takviminde gözlenen değişimler bir çeşit erken uyarı  sistemi. Eylül ayı sonunda rastlanan kızılgerdan ve çıvgın türleri, erken  başlayacak kış koşullarının işareti." ifadesini kullandı.

ÖĞRENCİLER UYGULAMALI ÖĞRENİYOR

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Arzu Gürsoy Ergen de çalışmaların bilimsel veri ve sonuç elde etmenin yanı sıra özellikle bu alanda yükseköğrenim gören öğrencilerin pratik eğitimine katkısı olduğuna dikkat  çekti.

Ergen, öğrencilere uygulamalı olarak veri toplama, bilimsel çalışma yöntemlerini öğrenme, kuşları doğal yaşam alanlarında gözlemleme, kuş göçüne tanıklık etme ve arazi çalışmasında deneyim kazanma gibi olanaklar sağlandığını ifade etti.

Ergen, istasyonun sonbahar döneminden itibaren dışkı örnekleriyle veteriner fakülteleri çalışmalarının ve uluslararası bir araştırmanın parçası haline geldiğini de anlattı.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 14:27
  1. Ankara
  2. Erken gelen kış
  3. Kış haberini kuşlar getirdi
  4. Eymir Kuş Halkalama Merkezi
  5. Kuş araştırmaları
  6. kuş türleri
  7. Eymir Kuş Halkalama İstasyonu
  8. yeni kuş türleri
  9. kuş göçleri

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