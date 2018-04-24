"Erken seçimle belirsizlik kalkacak iştah artacak"

24 Haziran’ın seçim için ideal bir tarih olduğunu vurgulayan Altan Elmas, “Seçim beklentisine girmiş piyasalar ve belirsizlik böylelikle sona ermiş olacak. Bu nedenle erken seçim kararının son derece doğru olduğunu düşünüyoruz. Bu kararla birlikte bulutların dağıldığı, ekonomiye pozitif yansıdığı bir hava oluşacak. Açıklamayla birlikte dövizlerde düşüş yaşanması ve borsanın da yukarı ivmelenmesi de bunun küçük bir göstergedir” dedi.

Gayrimenkul piyasası cephesinde sektörün bu gelişmeden pozitif etkileneceği görüşünü dile getiren Elmas, şu 6 mesajı verdi:

1-Yatırımcılarımızın yatırım iştahı artacaktır.

2-Beklemekte olan gayrimenkul yatırımcıları ve konut alımını erteleyen konut alıcıları harekete geçecektir.

3-Satışlarda artış yaşanacaktır. Bu durum yıl sonu rakamlarına olumlu yansıyacaktır.

4-Erken seçimle birlikte 5 yıllık yeni bir dönem başlayacaktır. Bürokrasideki yavaşlayan süreçler hızlanacaktır.

5-Sürdürebilir ve belirsizliklerin ortadan kalktığı bir zeminde iş dünyası ülkesine, milletine faydalı olmak adına işine ekstra gayret ederek sarılacaktır.

6-2023 hedeflerine giden Türkiye için ise bir viraj daha geçilmiş olacak. Erken seçim kararının ülkemize, hayırlı olacağına inanıyoruz.”