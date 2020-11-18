Erken seçime gidilmeli mi? Bomba anket sonuçları geldi

Dağılmak üzere olan Millet İttifakı, birlikteliğini 2023'e kadar sürdüremeyeceği için sürekli erken seçim talebinde bulunuyor. Kuyruğu dik tutmaya çalışan muhalefet, AK Parti hükümetinin kan kaybettiğini iddia ederek sandığa gidilmesi gerektiğini ileri sürüyor.

Türkiye'de istikrarlı bir yönetim istemeyen muhalefetin gereksiz tartışmaları yüzünden erken seçim gündemdeyken seçmenin nabzını tutan Artı Bir Araştırma şirketi, 2-12 Kasım tarihlerinde bu soruyu seçmene sordu.

Bin 500 katılımcı ile TUİK yaş kotasına göre yapılan ‘Türkiye Gündemi’ araştırmasından çarpıcı sonuçlar çıktı.

Başta CHP olmak üzere muhalefet partilerin erken seçim talebine ankete katılanlar hayır dedi.

Muhalefet partilerinin sandık çağrılarının ardandan katılımcıların yüzde 55.7’si erken seçime gidilmemesi gerektiğini, yüzde 38.4’ü ise gidilsin görüşünü paylaştı.