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Erken seçim öncesinde İYİ Parti'de istifa şoku!

İYİ Parti Silivri İlçe Başkanlığı kurucular kurulu üyesi, İlçe Başkan Yardımcısı Alpay Denizli partiden istifa etti.

24 Nisan 2018 Salı 23:12
Erken seçim öncesinde İYİ Parti'de istifa şoku!

İYİ Parti Silivri İlçe Başkan Yardımcısı Alpay Denizli partiden istifa etti.

İstifa dilekçesini noter kanalıyla parti genel merkezi ve Yüksek Seçim Kuruluna bildiren Denizli, ”Son zamanlarda işlerimin yoğunlaşması sebebi ve gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti’deki ilçe başkan yardımcılığı görevimden ve İYİ Parti’den istifa ettim” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 23:12
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